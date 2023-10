Attentat de Magnanville : réclusion criminelle à perpétuité pour Mohamed Lamine Aberouz

La cour d'assises spéciale de Paris rend son verdict. Mohamed Lamine Aberouz, jugé pour complicité dans l'assassinat d'un couple de policiers à leur domicile de Magnanville dans les Yvelines le 13 juin 2016 au nom de l'organisation État islamique (EI), a été condamné mercredi 11 octobre à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans.

La cour d'assises spéciale de Paris a suivi à la lettre les réquisitions du ministère public. L'avocat général avait réclamé la peine maximale à l'encontre de l'accusé, qui n'a eu de cesse durant le procès de proclamer son innocence. Mohamed Lamine Aberouz a été reconnu coupable de complicité dans les assassinats de Jessica Schneider, 36 ans, fonctionnaire de police au commissariat de Mantes-la-Jolie et de son compagnon, Jean-Baptiste Salvaing, 42 ans, commandant au commissariat des Mureaux.

"J'ai répondu à toutes les questions posées. J'ai accompli un travail considérable pour éclairer les zones d'ombre du dossier", a déclaré l'accusé avant que la cour ne se retire pour délibérer. Réaffirmant son "innocence", il a ajouté à l'adresse de la cour que "ce n'est pas en condamnant un innocent que le crime sera réparé". Aux familles des victimes, il a adressé "tout ce qui (lui) reste de compassion" après "des années d'isolement et de broyage" durant sa détention préventive depuis six ans.

"Vous vous trompez, vous vous fourvoyez", a encore dit Mohamed Lamine Aberouz en s'adressant au ministère public. "Je suis innocent même si ma personne déplaît au plus haut point". "Le nom de la personne qui a commis l'irréparable c'est Larossi Abballa et personne d'autre".

Lors de son délibéré, la cour, présidée par Christophe Petiteau et composée uniquement de magistrats professionnels, a répondu à 16 questions pour établir la culpabilité ou non de l'accusé. Pour les avocates générales, il n'y avait aucun doute que l'accusé "était présent sur la scène du crime" aux côtés de son ami Larossi Abballa le soir de l'assassinat des policiers sous les yeux de leur fils âgé de trois ans. L'accusation reposait essentiellement sur une trace "ADN pure" de l'accusé, retrouvée sur le repose-poignet de l'ordinateur portable des victimes.