publié le 06/09/2019 à 18:44

Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Les passagers étaient en train de passer les contrôles de sécurité quand ils ont appris que les vacances en Espagne allaient prendre du retard. La cause : pas de pilote disponible pour ce vol Manchester-Alicante. C'était sans compter sur un passager pas comme les autres.

Deux heures d'attente passent dans la salle d'embarquement lorsque la compagnie annonce la suspension du vol pour une durée indéterminée. Certains craignent alors de rester bloqués en Angleterre et de voir leur vol annulé. C'est à ce moment que Mike Bradley, un vacancier, apparaît.

Mike prend le micro de l'hôtesse et explique aux autres passagers, qui s'étaient entre temps installés dans l'avion, qu'il est pilote sur cette compagnie et leur annonce : "J'ai appelé EasyJet et je leur ai dit 'Salut, je suis dans l'aéroport et je n'ai rien à faire. J'ai mon permis de pilote avec moi et j'aimerais vraiment partir en vacances. Si vous avez besoin d'un coup de main, je suis partant ! Ils m'ont rappelé trente secondes plus tard et m'ont dit allez-y piltez l'avion jusqu'à Alicante.'"

C'est ainsi que Mike a emmené sa famille et tous les passagers stupéfaits mais heureux de ce dénouement.

