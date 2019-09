publié le 05/09/2019 à 19:33

Aigle Azur en grande difficulté. En lien avec les autorités françaises de l'aviation civile et des organes de la procédure de redressement judiciaire, Aigle Azur ne pourra pas "assurer ses vols au-delà du 6 septembre au soir".

La situation financière de la société et les difficultés opérationnelles en résultant ne permettent pas d'assurer les vols au-delà du vendredi 6 septembre au soir. "À compter du 7 septembre, quel que soit l'aéroport de départ, tous les vols Aigle Azur sont donc annulés", indique la compagnie dans un communiqué interne qu'a pu consulter RTL.

"La compagnie est contrainte de recourir à cette alternative regrettable qui met ses clients, ses équipes et ses partenaires dans la plus grande difficulté", indique Aigle Azur. "En cette période, nous tenons à vous indiquer que la recherche de repreneurs se poursuit et que des marques d'intérêts ont d'ores et déjà été reçues par les organes de la procédure", a-t-elle ajouté.