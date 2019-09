Aigle Azur : "On a l'impression de s'être fait voler. C'est un escroquerie"", dit une cliente

Aigle Azur cloué au sol. La deuxième compagnie aérienne française est en redressement judiciaire. 1.250 emplois sont menacés. Cette paralysie du trafic est allée plus vite que prévu, au point que ces voyageurs abandonnés tentent de s'organiser sur les réseaux sociaux. Des centaines de passagers créent des groupes sur Facebook pour tenter de s'entraider.

Beaucoup sont bloqués à l'étranger et sans solution. Parissa est en Algérie avec sa famille. Elle est désespérée. "J'ai mon père qui a 80 ans qui est censé rentré aujourd'hui sur Marseille", explique-t-elle. "On est même pas sûr qu'il pourra monter dans l'avion (...) on a l'impression de s'être fait voler. C'est un escroquerie", affirme-t-elle.

Son vol prévu dans quelques jours a été annulé et elle reste sans solution. Jean-Pierre Mas, président des entreprises du voyages est lui aussi très inquiet. "Il y a des milliers de billets qui sont émis sur l'Algérie, avec des passagers qui ne pourront pas revenir. C'est un vrai problème qui va s'atténuer avec le temps", explique-t-il.

10.000 billets vendus

Et il s'intéresse surtout aux vols retour vers la France : "Je pense notamment aux passagers qui sont en Algérie (...) qui n'ont pas d'autres moyens de rentrer puisque les vols d'Air Algérie sont complètement remplis". Aujourd'hui selon les entreprises du voyages, près de 10.000 billets ont été vendus jusqu'à la fin de l'année uniquement pour la compagnie Aigle Azur.