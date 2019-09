publié le 06/09/2019 à 13:06

Vers 6h45 ce vendredi matin, un jeune homme de 17 ans, torse nu et "très excité", a pénétré dans la cantine de l'école de La Pauline dans le 9e arrondissement de Marseille. Il a poignardé une "tata" (c'est ainsi qu'on surnomme les femmes qui s'occupent des petits à la cantine ou dans les classes), puis frappé deux autres personnes avant de prendre la fuite, a-t-on appris de source policière.



Sandra, la chef cantinière, est arrivée la première vers 6h45, donc bien avant les enfants qui n'ont classe qu'à 8h30. Elle laisse comme à son habitude le portail ouvert pour ses collègues qui arrivent après elle. 5 minutes après, le jeune homme de 17 ans surgit dans la salle où les agents se changent. Là, il agresse Sandra avec une paire de ciseaux qu'il aurait, semble-t-il trouvé sur place. Il lui assène deux coups au thorax. Heureusement les blessures ne sont pas profondes et les jours de Sandra ne sont pas en danger.

Une collègue de Sandra, Colette, arrive pour lui porter secours. L'agresseur se retourne alors et lui assène plusieurs coups de poing avant de prendre la fuite et d'être interpellé très rapidement. Pour l'instant, le portrait du mineur reste assez flou. C'est un jeune qui logeait chez sa sœur dans la cité voisine de la Pauline. Une habitante l'aurait vu sauter d'une fenêtre de l'appartement torse nu, en caleçon et sans chaussure. Un comportement pour le moins étrange et il aurait tenu des propos religieux confus.

L'école et la cantine devraient ré-ouvir lundi avec une présence de la police municipale le matin et le soir.

À écouter également dans ce journal

Aviation - Aigle Azur cloué au sol. La deuxième compagnie aérienne française est en redressement judiciaire. 1.250 emplois sont menacés et cette paralysie du trafic est allée plus vite que prévu, au point que beaucoup de passagers sont en souffrance.



Hommage - Timothy avait 19 ans et sa jeune vie s'est arrêtée samedi 31 août à Villeurbanne, sous les coups d'un déséquilibré. Le jeune homme a été poignardé par un Afghan à un arrêt de bus, alors qu'il se rendait à un festival de musique. Ce matin, ses obsèques ont été célébrées en Savoie dans son village à Bonvillard près d'Albertville.



Pouvoir d'achat - Un crédit d'impôt immédiat pour tous ceux qui emploient à domicile une nounou, garde-malade ou employée de maison. Bercy veut rendre le système plus réactif pour les 3 millions 400.000 particuliers employeurs. L'idée c'est qu'ils n'aient plus à attendre un an pour en bénéficier.



International - Il avait dirigé son pays durant 37 ans. Robert Mugabe, l'ancien Président du Zimbabwe est mort à l'âge de 95 ans. Icône de la libération, il était passé peu à peu du statut de héros à celui de tyran qu'il avait fallu chasser du pouvoir, en 2017.