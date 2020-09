publié le 13/09/2020 à 19:48

La tension serait-elle en train de baisser entre la Turquie et la France ? Après la sortie extrêmement véhémente du président Turc Erdogan hier, à l'adresse d’Emmanuel Macron, on a appris que le navire de recherche déployé par Ankara, dans une zone de la Méditerranée orientale riche en gaz naturel et disputée avec la Grèce, est rentré dans un port turc. Cela pourrait être un signe d'apaisement.

Selon le Premier ministre grec, dont la Marine reste en alerte, le départ du navire turc est en effet une première étape pour contribuer à la reprise du dialogue entre les deux pays, mais prudence, car Ankara parle de futurs aller-retours.

L'intrusion de ce bateau il y a plus d'un mois, avait été condamnée par une partie des membres de l'Union européenne, en premier lieu par Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État avaient multiplié les injectives.

Hier soir, Recep Tayyip Erdogan s'est même montré menaçant lors d'un discours télévisé :

"Monsieur Macron, vous n'avez pas fini d'avoir des ennuis avec moi, vous n'écoutez pas. Je vous le dis, ne cherchez pas querelle au peuple turc". Erdogan a ensuite pris un malin plaisir à dénoncer la responsabilité de la France dans la Guerre d'Algérie comme, selon lui, au Rwanda.

Côté français, pas de réaction, mais Florence Parly, la ministre des Armées, se félicite du choix d’Athènes d'acquérir 18 rafales : une première pour un pays européen. Une décision qui renforce la coopération entre les deux pays en ce temps de crise.

