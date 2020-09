Ligue 1 : quelle compo pour le PSG face à l'OM ?

publié le 11/09/2020 à 18:13

C'est un casse-tête pour Thomas Tuchel à deux jours d'affronter l'OM dimanche 13 septembre. Son effectif étant fortement touché par le coronavirus, l'entraîneur du PSG doit racler les fonds de tiroirs pour composer une équipe de titulaires. Jeudi, contre Lens, il a tenté une défense expérimentale mais a surtout dû aligner Ruiz-Atil (18 ans) et Kalimuendo (18 ans) en attaque.

La donne changera-t-elle trois jours plus tard ? Au niveau du protocole sanitaire ce n'est pas impossible. Comme l'explique RMC Sport, Neymar, Paredes et Di Maria pourraient être qualifiables du point de vue des contingences liées à la Covid-19. Leurs symptômes ayant été déclarés le 30 août auprès de la LFP, il fallait que les joueurs en question restent à l'isolement durant 8 jours.

Le délai est donc théoriquement suffisant, d'ailleurs Neymar a même annoncé son retour à l'entraînement ce vendredi. De là à ce que la star brésilienne soit qualifiée ? Tuchel semble très prudent à ce sujet. "On doit faire un point avec les concernés et les médecins. Mais, si Neymar ou Di Maria jouent, ce ne sera qu'avec un entraînement dans les jambes et après deux semaines d'arrêt", a-t-il tempéré en conférence de presse.

"Alors qu'est-ce qu'on doit attendre d'eux ? Je ne sais pas trop. Ils seront peut-être là, mais pas dans un état normal", a précisé Thomas Tuchel. "On va peut-être donner des minutes pour le volume", a indiqué le coach allemand, privé jeudi de Julian Draxler blessé, son état est incertain pour dimanche. Bonne nouvelle, le gardien devrait être Sergio Rico, qualifié pour ce match, et qui remplacera Bulka auteur d'une bourde qui a coûté la défaite face aux Lensois. À droite, la nouvelle recrue Florenzi sera qualifié, mais sans doute pas aligné d'entrée.

La compo probable face à l'OM

Rico - Kurzawa ou Dagba, Kehrer, Kimpembé, Bernat - Verratti, Herrera, Gueye - Draxler ou Ruiz-Atil, Kalimuendo, Sarabia.