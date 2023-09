Maroc : un séisme de magnitude 6,8 fait 296 morts en pleine nuit

Crédit : GUILLAUME PINON / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

La ville de Marrakech et ses environs sont l'un des principaux secteurs touchés par le séisme (illustration).

Un puissant séisme a frappé le centre du Maroc dans la nuit de vendredi à samedi 9 septembre, vers 23h, heure locale. L'effondrement de bâtiments et les dégâts causés par les secousses ont engendré la panique des habitants dans plusieurs villes du pays. Quelque 296 morts sont à déplorer, et 153 personnes blessées ont été conduites à l'hôpital, d'après un premier bilan du ministère de l'Intérieur marocain.



Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrant la détresse de la population, et les secours à l'œuvre dans les débris d'habitations, témoignent de la gravité de la catastrophe.

L'épicentre du tremblement de terre, de magnitude de 6,8 sur l'échelle de Richter selon l'Institut de géophysique américain (USGS), - et 6,9 d'après le Centre sismologique Euro-Méditerranéen (CSEM) - se trouve au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech, à 320 km au sud de la capitale Rabat.

Le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST), basé à Rabat, a pour sa part indiqué que le séisme était d'une magnitude de 7 degrés sur l'échelle de Richter et que son épicentre se situait dans la province d'Al-Haouz.

Les gens […] préfèrent dormir dehors. Il y a des morceaux de façades qui sont tombés. Un habitant d'Essaouira

Des images circulant sur les réseaux sociaux et des témoins montrent que le séisme a provoqué de nombreux dégâts. Outre Marrakech, il a été ressenti à Rabat, Casablanca et Essaouira, semant la panique parmi la population. De nombreuses personnes sont sorties dans les rues de ces villes, craignant l'effondrement de leurs habitations, selon des images relayées sur les réseaux sociaux.

Sur des photos et vidéos publiées par des internautes, on peut voir d'importants débris d'habitations dans les ruelles de la médina de Marrakech. Mais aussi des voitures écrasées par des pierres.

"On a entendu des cris au moment du tremblement. Les gens sont sur les places, dans les cafés, préfèrent dormir dehors. Il y a des morceaux de façades qui sont tombés", a déclaré à l'AFP un habitant d'Essaouira, à 200 km à l'ouest de Marrakech, joint par nos confrères par téléphone.

La secousse tellurique a été enregistrée peu après 23h00 heure locale, à 22h11 GMT précisément. La profondeur du séisme a été évaluée à 18,5 km, selon l'USGS.