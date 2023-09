Séisme au Maroc : avec RTL, la Fondation de France se mobilise

Le Maroc est sous le choc ce samedi 9 septembre, après avoir été victime par un puissant séisme de magnitude 7. Outre Marrakech, la secousse a été ressentie à Rabat, Casablanca, Agadir et Essaouira, semant la panique parmi la population. De nombreuses personnes sont sorties dans les rues de ces villes, craignant l'effondrement de leurs habitations, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux.

Pour venir en aide aux populations touchées par le séisme, la Fondation lance un appel à la générosité sur RTL. Présente depuis plusieurs années dans cette zone, la Fondation de France mobilise dès ce samedi 9 septembre 250.000 euros et lance un appel à dons. Elle interviendra dans les zones les plus impactées, notamment dans les territoires isolés où l’aide arrive plus difficilement.



Pour soutenir cette action, il est possible de faire un don, soit par chèque bancaire libellé à l’ordre de : Fondation de France – Solidarité Maroc, 60509 Chantilly Cedex, soit en ligne : www.fondationdefrance.org (don sécurisé).

