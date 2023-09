Trafic de drogue : Gérald Darmanin annonce la création d'une nouvelle unité spéciale

"Il faut contenir la pieuvre. C'est la bataille de Stalingrad", s'est exclamé Gérald Darmanin dans une interview au Parisien donnée le 8 septembre dernier. Le ministre de l'Intérieur parle de la lutte contre le trafic de drogue dans un contexte de règlements sanglants, principalement à Marseille. "Il faut être beaucoup plus offensifs dans le domaine de l'investigation, sur les enquêtes, malgré le travail incroyable des services d'investigation", a-t-il poursuivi.

Aujourd'hui, il veut aller plus loin en annonçant la création d'une nouvelle unité spécialisée sur le modèle de la CRS 8, la compagnie de maintien de l'ordre spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines. Composée d'une centaine de policiers et de gendarmes, cette nouvelle unité sera opérationnelle dans "les prochaines semaines", a précisé l'entourage du ministre.

Elle se concentrera sur l'investigation "pendant plusieurs semaines si besoin" et pourra aussi intervenir "en prévention avec des chiens, des enquêteurs spécialisés dans le blanchiment, des moyens technologiques", a fait valoir Gérald Darmanin. Pour lui, "c'est aller au-delà du nettoyage d'un point de deal, car il s'agit là de démanteler des réseaux et de définir des cibles."

