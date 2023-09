La terre a tremblé sous leurs pieds. Un puissant séisme, d'une magnitude de 7, a secoué le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi 9 septembre, faisant des centaines de victimes selon un bilan provisoire. RTL a pu joindre Olivier, qui vit à 15 kilomètres du centre de Marrakech, la ville la plus touchée par la secousse. "Le sol s'est mis à bouger de haut en bas, de gauche à droite. Je suis parti très vite dans le champ qui est en face de chez moi. C'était long, ça a duré au moins 15 secondes. Le courant s'est ensuite coupé pendant deux heures", a-t-il témoigné. "Il y avait des cris partout dans les villages autour", a ajouté Olivier.

Comme de nombreux habitants de Marrakech, il a choisi de ne pas dormir à l'intérieur de son domicile, par peur des répliques. "Normalement c'est bon maintenant, mais (vendredi) soir on avait trop peur pour rester à l'intérieur. On se disait qu'il y aurait des répliques, on se demandait si on avait des fissures aux murs. Je viens seulement de reprendre possession de ma maison", a-t-il confié.

Olivier est désormais inquiet pour certains de ses proches, dont il n'a pas eu de nouvelles depuis le tremblement de terre. "Je n'ai pas encore eu des nouvelles de tout le monde. Je connais des gens à la médina (à Marrakech). On est tous choqués et on essaie tous d'avoir des nouvelles des gens", a-t-il soufflé, la voix nouée par l'émotion.