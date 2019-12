publié le 11/12/2019 à 19:34

À Durham, ancienne ville minière, on vote pour le parti travailliste depuis 1985. Toutefois, dans cette ville du nord-est de l’Angleterre, le Brexit l’a majoritairement emporté avec plus de 57% des votes en sa faveur. Marie Billon est allée à la rencontre d'anciens mineurs qui se préparent à voter pour les élections législatives prévues jeudi 12 décembre.

Alan, président du syndicat des anciens mineurs de Durham, qui a vu sa mine fermée dans les années 80 et 90 par les conservateurs, n’a jamais pardonné à la droite. "Je veux que les travaillistes l’emportent et puissent appliquer leur programme socialiste. Cette année, ils ont le meilleur programme que j’avais vu depuis que je suis membre", a-t-il déclaré. En revanche, Dereck, qui vient d’une famille de mineurs, donnera sa voix aux conservateurs. Pro-Brexit, celui qui a toujours voté à gauche, a désormais changé d'avis.

Les travaillistes pourraient voir leur majorité locale diminuer. Toutefois, la dispersion du vote eurosceptique entre les conservateurs et le Brexit-party pourrait leur permettre de sauver leurs sièges.

