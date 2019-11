publié le 27/11/2019 à 16:08

Jeremy Corbyn, le chef du "Labour Party" (parti travailliste du Royaume-Uni), a révélé ce mercredi 27 novembre dans la presse britannique être en possession de documents prouvant, selon lui, que la NHS (système de santé publique) était "à vendre".

Boris Johnson a pourtant récemment assuré qu'il n'y avait aucune négociation commerciale post-Brexit avec les États-Unis concernant le système de santé et les brevets des médicaments. Sauf que Jeremy Corbyn pense détenir la preuve des mensonges du Premier ministre britannique.

"Nous avons la preuve qu'avec Boris Johnson, la NHS est mise sur la table et qu'elle serait à vendre. Il a essayé de cacher ça dans un agenda secret mais on le révèle aujourd'hui. Cela concerne des négociations secrètes avec Donald Trump pour l'après-Brexit", a-t-il expliqué, des propos rapportés par The Guardian.

L'un des points cruciaux de ces négociations présumées concernerait les brevets des médicaments. Si l'on en croit ces révélations, Trump voudrait pousser Johnson à allonger la durée de certains brevets, ce qui ferait exploser le prix des médicaments, comme l'Humira, traitement contre la maladie de Crohn, qui coûte 1.409 £ (1.650 €) au Royaume-Uni et 8.115 £ (9.500 €) aux États-Unis, pour une boîte.