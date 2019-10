publié le 13/10/2019 à 19:22

La France se dit "inquiète" ce dimanche 13 octobre au soir sur l'offensive turque en Syrie. Malgré les critiques internationales, la Turquie continue de pilonner le nord de la Syrie. Impossible pour l'instant d'avoir un bilan précis, une ONG parlait ce dimanche 13 octobre de 26 morts chez les civils. Ce qui est certain, c'est que les craintes de l'Occident se vérifient.



On a appris ce dimanche 13 octobre au matin qu'en raison de la fuite de ces gardes kurdes, le camp de réfugiés d’Aïn Issa, situé à 50 kilomètres au nord de la ville syrienne de Rakka, était désormais hors de contrôle. Près de 800 hommes et femmes, des proches de jihadistes, ont commencé à s'enfuir et à s'évanouir dans la nature.



Le gouvernement français se dit inquiet par la voix de sa porte-parole Sibeth Ndiaye. Angela Merkel enjoint le président Erdogan d'arrêter son offensive militaire. Une offensive facilitée par le départ des soldats américains. Plus de 1.000 d'entre eux vont quitter la région selon le Pentagone.

À écouter également dans ce journal

Les Républicains - Dans le Grand Jury RTL ce dimanche 13 octobre, Jean-Pierre Raffarin a annoncé qu'il allait quitter Les Républicains. "Je n'ai pas renouvelé ma cotisation (…) Je vais parti des Républicains évidemment", a-t-il assuré. L'ancien Premier ministre a donc fait part de sa volonté de quitter le parti de droite le jour même de l'élection du successeur de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains.



Affaire Dupont de Ligonnès - Au lendemain du fiasco dans l'affaire Dupont de Ligonnès, que l'on a annoncé arrêté à tort à l'aéroport de Glasgow en Écosse, la police écossaise refuse toujours de faire le moindre mea culpa.





Environnement - Un cargo s'est échoué la nuit dernière dans une réserve naturelle de Bonifacio en Corse en dépit des appels répétés des garde-côtes. Aucune pollution n'a pour l'instant été constaté mais la colère des habitants est très vive.



Football - Les Bleus vont disputer un match charnière dans leur campagne éliminatoire vers l'Euro 2020 face à la Turquie demain, lundi 14 octobre. Un match à haut risque qui peut les qualifier pour l'Euro 2020 dès à présent après leur victoire face à l'Islande vendredi 1 à 0.