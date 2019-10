Islande-France : découvrez les compos probables

et AFP

Un 11 expérimenté avec seulement trois éléments purement offensifs pour faire face aux grands gabarits islandais et aux conditions météorologiques difficiles. C'est la tendance qui se dégage pour ce match à Reykjavík qui peut quasiment sceller la qualification des Bleus à l'Euro 2020, avant de recevoir la Turquie trois jours plus tard au Stade de France.

Co-leaders du groupe H avec la Turquie (15 points), les champions du monde "approchent de la ligne d'arrivée", selon la formule de Didier Deschamps. Mais pas question d'aborder avec légèreté ce passage par la petite île de l'Atlantique Nord malgré la rouste 4-0 infligée à l'aller à l'Islande (3e avec 12 pts).

L'Islande a en effet transformé en quasi-forteresse le Laugardalssvöllur, annoncé plein comme un œuf (9.800 spectateurs, dont 800 Français), vendredi 11 octobre (20h45). Dans la petite enceinte de la capitale, traversée par le vent, le froid (une température de 0 degré est annoncée) et meublée par deux modestes tribunes latérales, les locaux n'ont perdu que trois de leurs 23 derniers matches.



Tolisso-Kanté au milieu, Matuidi à gauche

Pour ce double rendez-vous décisif, les Bleus sont privés de leur capitaine et gardien Hugo Lloris, victime d'une luxation du coude gauche et éloigné des terrains jusqu'en 2020. Steve Mandanda est de retour pour le suppléer. Devant lui, les quatre titulaires attendus sont aptes : Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Clément Lenglet et Lucas Hernandez.

Au milieu, c'est la paire Corentin Tolisso-N'Golo Kanté qui devrait débuter, Blaise Matuidi montant d'un cran, à gauche de l'attaque, comme durant le Mondial. Pas de Jonathan Ikoné ou de Thomas Lemar d'entrée, donc. L'Islande "a une capacité athlétique importante avec plutôt un jeu direct, très dangereux" notamment sur les phases arrêtées où "ils marquent le plus de buts", a souligné Deschamps.



Coman à la place de Mbappé, Giroud en pointe

Outre le forfait de Paul Pogba, connu avant l'annonce de la liste, le sélectionneur a également dû se résoudre à laisser Kylian Mbappé, gênée à une cuisse, quitter le groupe. Kingsley Coman devrait ainsi occuper le flanc droit de l’attaque et enchaîner une troisième titularisation de rang.

Les deux dernières places reviennent aux tauliers Antoine Griezmann et Olivier Giroud, maintenu en dépit de son très faible temps de jeu en club avec Chelsea (22 minutes depuis le rassemblement de septembre. Le grand attaquant (1,93 m) dispose d'un profil adapté au combat physique que les Islandais tenteront de livrer. "Dans l'absolu, il a 90 minutes dans les jambes", selon son sélectionneur.

L'islande sans son capitaine

L'Islande n'est pas non plus épargnée par les blessures, notamment au milieu de terrain avec l'absence du capitaine Aron Gunnarsson, connu pour ses longues touches semblables à des corners, et celle du jeune talent Albert Gudmundsson.



De l'épopée vécue à l'Euro 2016, terminée contre la France en quart de finale (5-2), il reste beaucoup de joueurs, signe que le pays peuplé par moins de 350.000 habitants peine à se renouveler sur le rectangle vert. Mais il lui reste aussi un style de jeu parfois très contrariant.

Islande-France : les équipes de départ probables

Islande : Halldorsson - Hermannsson, Arnason, R. Sigurdsson, Skulason - J. Gudmundsson, B. Bjarnason, G. Sigurdsson (cap.), Sigurjonsson - Sigthorsson, Bodvarsson



France : Mandanda - Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez - Kanté, Matuidi - Coman, Griezmann, Matuidi - Giroud