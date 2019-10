Islande-France : les Bleus se rapprochent un peu plus de l'Euro 2020

publié le 11/10/2019 à 19:30

L'équipe de France n'est pas encore officiellement assurée de participer à l'Euro 2020 (du 12 juin au 12 juillet prochain) mais elle s'en rapproche à grand pas. Un mois après ses succès contre l'Albanie (4-1) et Andorre (3-0) au Stade de France, elle est allé chercher une courte mais précieuse victoire en Islande (0-1), jusque-là invaincue sur son sol dans ces éliminatoires, et même depuis six ans en qualifications (Euro et Mondial confondus).

Alors qu'il ne reste plus que trois matches et neuf points à prendre au maximum, les Bleus comptent 18 points, comme les Turcs qui ont arraché le succès contre l'Albanie (1-0), soit 6 de plus que les Islandais. Si les hommes de Didiers Deschamps battent la Turquie dans trois jours, lundi 14 octobre (20h45) à Saint-Denis, la qualification sera dans la poche, avant les deux derniers matches contre la Moldavie (141 novembre) et en Albanie (17 novembre).



Comme prévu, ce fût loin d'être une partie de plaisir dans le froid de Reykjavik pour les champions du monde, privés de Kylian Mbappé, Paul Pogba et Hugo Lloris, blessés pour ce rassemblement, mais aussi de Lucas Hernadez et N'Golo Kanté, forfaits de dernière minute. Certes, l'équipe de France a monopolisé le ballon et tenté sa chance, mais le bloc islandais a, comme à son habitude, proposé une solidité suffisante pour stopper les initiatives des Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Kingsley Coman.

Griezmann accroché, Giroud répond présent

C'est même la 41e nation au classement Fifa qui aurait pu créer la surprise, sans une belle détente de Steve Mandanda (30e), titulaire en l'absence du capitaine Lloris. La victoire s'est finalement dessinée à une trentaine de minutes de la fin du match, après que Griezmann se soit écroulé à retardement dans la surface après un contact. Giroud s'est précipité pour récupérer le ballon et a converti la sentence d'un tir croisé à ras terre (66e).

L'attaquant fétiche de Didier Deschamps, titularisé par le sélectionneur malgré un manque criant de temps de jeu depuis un mois avec Chelsea, en est désormais à 37 buts en sélection, soit quatre de moins que Michel Platini, le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus.

Ce but a sûrement procuré beaucoup de joie à l'ex-Montpelliérain. Il permet surtout à l'équipe de France de pousser un grand ouf de soulagement avant la revanche face à leurs bourreaux turcs, ceux qui les ont martyrisé en juin dans la fureur de Konya (2-0).

Fiche technique :

Euro 2020 - Qualifications - 7e journée - Groupe H

À Reykjavik (Laugardalsvöllur) : France bat Islande 1 à 0 (0-0 à la pause)

Arbitre : G. Rocchi (ITA)

But :

France : Giroud (66 s.p.)

Avertissements :

Islande : R. Sigurdsson (43), Sigurjónsson (63)

France : Giroud (29), Varane (68), Tolisso (88)

Les équipes :

Islande : Halldórsson - Pálsson, R. Sigurdsson, Árnason, A. Skulason - Johann Gudmundsson (Bodvarsson 16), Sigurjónsson (Finnbogason 73), Bjarnason, Traustason (Sigurdsson 81) - Sigurdsson (cap), Sigthórsson

Entraîneur : Erik Hamren

France : Mandanda - Pavard, Varane (cap), Lenglet, Digne - Coman (Ikone 88), Matuidi, Tolisso, Sissoko, Griezmann, Giroud (Ben Yedder 78)

Entraîneur : Didier Deschamps