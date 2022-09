Tout a commencé mercredi avec la colère d'une habitante de Beyrouth. Dans une vidéo devenue virale sur Internet, on aperçoit cette jeune femme brandissant une arme entrer dans sa propre banque et exiger de pouvoir récupérer son propre argent pour payer les soins de sa sœur, malade d’un cancer. Elle obtient 12.000 dollars.

En quelques heures, le phénomène devient massif et les braquages se multiplient dans tout le pays, dans un Liban où 4 personnes sur 5 sont tombées dans la pauvreté. Les clients, depuis plus 2 ans, ne peuvent plus toucher à leur argent. La banque leur interdit de retirer plus de 50 dollars par semaine, voire 200 dollars par mois. C'est insuffisant pour se nourrir et se chauffer. Parfois, même, leur épargne est confisquée.

Alors, le ministre de l’Intérieur appelle à ce que le pays ne sombre pas dans le chaos. Mais une étape a été franchie et beaucoup de Libanais décident de faire justice eux-mêmes. Selon un décompte qui évolue d'heure en heure, on apprend que 11 banques auraient été braquées ce vendredi 16 septembre. Et beaucoup ne rouvriront pas : les salariés sont en grève pour 3 jours.

À écouter dans ce journal

Football - La footballeuse Aminata Diallo a été interpellée, ce vendredi 16 septembre et de nouveau placée en garde à vue, dans le cadre de l'enquête sur l'agression de son ancienne coéquipière au Paris Saint-Germain, Kheira Hamraoui.

FFF - Accusé de harcèlement sexuel, le président de la Fédération française de football Noël Le Graët a été reçu par la ministre des Sports, qui a, dans la foulée, annoncé un audit interne au sein de la FFF.

Ukraine - Nouvelles découvertes macabres. Les forces ukrainiennes affirment avoir retrouvé 450 tombes de civils et de soldats à Izioum, ville récemment libérée de l'occupation russe.

