Tout est bien qui finit bien pour un braqueur au Liban, devenu un héros national. La banque a abandonné les charges retenues contre Bassam al-Sheikh Hussein. Un juge a ordonné sa libération, rapportait mardi 16 août l'agence officielle ANI.

Fusil à la main, cet épargnant excédé avait pris en otage le personnel et les clients d'une agence de la Federal Bank à Beyrouth la semaine dernière pour pouvoir retirer ses économies (plus de 200.000 euros) gelées depuis l'effondrement bancaire. Il réclamait cet argent pour payer les frais d'hospitalisation de son père, selon l'ANI, et s'était rendu au bout de plusieurs heures après que la banque avait accepté de lui donner près de 30.000 euros, rappelle Le Figaro.

Malgré le procédé musclé, Bassam al-Sheikh Hussein, père de famille, a suscité la sympathie d’une bonne partie de l’opinion publique au Liban, explique RFI. Il "incarne le désespoir de centaines de milliers de déposants dont les économies ont perdu les deux tiers de leur valeur et qui n’ont plus accès à leurs épargnes".



Les autorités ont dilapidé les dépôts des épargnants ces 30 dernières années grâce à une pyramide de Ponzi. Cette méthode - une escroquerie consistant à rémunérer les investisseurs existants avec les fonds apportés par les nouveaux entrants - a profité aux principaux acteurs politiques et économiques au détriment des ménages, affirme la Banque mondiale.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info