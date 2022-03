La guerre est aux portes de Kiev. Au nord de la capitale ukrainienne, les habitants peuvent entendre distinctement les tirs d'artillerie russe. Sur les grands axes, désormais déserts, qui permettent d'accéder au centre-ville, des dizaines de bus sont abandonnés et des obstacles sont positionnés pour ralentir la progression des chars russes s'ils entrent dans Kiev.

Au coeur de la ville, les habitants sont combatifs et participent à l'effort de guerre. Certains tricotent des couvertures pour les soldats, d'autres viennent leur faire à manger ou proposent leur voiture ou toute compétence qui peut être utile. Maria s'occupe d'un centre de logistique pour les combattants ukrainiens. L'élan de solidarité de la population l'impressionne : "Le nombre de volontaires en Ukraine est absolument incroyable. Tout le monde essaie de faire quelque chose. Des bénévoles nous amènent de la nourriture tous les jours, c'est fabuleux, cela nous redonne de l'espoir. Cela nous permet de nous dire que tout ira bien et que nous irons jusqu'à la victoire."

Le quotidien de ces habitants a radicalement changé en quelques semaines. Les gens restent le plus souvent chez eux et ne sortent que pour faire quelques courses. Il reste de la nourriture dans les supermarchés même si certains rayons sont vides et les livraisons de plus en plus rares. À la nuit tombée, le couvre-feu plonge les habitants dans l'angoisse. Les alarmes sont nombreuses et l'on craint la présence de saboteurs russes dans les rues de la ville.

À écouter également dans ce journal

Ukraine - "Une conversation très franche et difficile." Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz se sont entretenus avec Vladimir Poutine, ce samedi 12 mars. Le couple franco-allemand aurait exigé "la fin du siège de Marioupol où la situation est humainement insoutenable" mais le président russe n'aurait pas montré de volonté d'arrêter la guerre, selon l'Élysée.

Faits divers - Vendredi 11 mars, cinq personnes dont quatre enfants ont été découvertes mortes dans un logement à Grenoble. Selon la police, il pourrait s'agir d'une mère et de ses enfants. Selon les premiers éléments de l'enquête, la mère aurait tué ses enfants avant de se suicider mais cela reste à confirmer.

Mort d'Alain Krivine - Cette ancienne figure de l'extrême gauche s'est éteinte à 80 ans. Pendant plus de trente ans, Alain Krivine a été le chef de file du trotskisme en France. Leader de la Ligue communiste révolutionnaire, il s'était présenté en 1969 et en 1974 à l'élection présidentielle.