Grenoble : ce que l'on sait des cinq personnes retrouvées mortes dans un appartement

Que s'est-il passé dans cet appartement de Grenoble ? Vendredi 11 mars dans la soirée, cinq personnes, dont quatre enfants, ont été découvertes mortes dans un logement situé rue des Frênes par les pompiers. Ces derniers avaient été appelés par des proches n'ayant plus de nouvelles des victimes.

Sur place, les secours et les pompiers ont découvert "dans un appartement insalubre, cinq corps en décomposition", a indiqué le procureur adjoint de la République de Grenoble.

Les quatre enfants étaient âgés de 3, 8, 10 et 12 ans et la femme de 39 ans. Il pourrait s'agir d'"une mère et de ses enfants", selon la police. Selon les premiers éléments de l'enquête, la mère aurait tué ses enfants avec des médicaments avant de se suicider de la même façon, mais cela reste à confirmer.

"Compte tenu de l'état des corps, les identités n'ont pas encore pu être vérifiées avec certitude". Un médecin légiste a été dépêché sur place et "des autopsies vont être réalisées pour déterminer les causes de la mort", a ajouté le procureur adjoint Boris Duffau. Une enquête a été confiée aux services de la sûreté départementale.