Guerre en Ukraine : à quoi pourrait ressembler la bataille de Kiev ?

Kiev tient bon. Mais pour combien de temps encore ? Des photos satellites montraient mardi 1er mars un convoi russe s'étirant sur des dizaines de kilomètres et progressant lentement vers la capitale ukrainienne. Le même jour, une frappe russe visait la tour de télévision de Kiev, faisant cinq morts et entraînant pendant une heure l'interruption de la diffusion des chaînes, a annoncé le ministère ukrainien de l'Intérieur.

Les Russes ont intensifié leur offensive mais, selon le Pentagone, leur progression vers la capitale restait "au point mort", entravée par la résistance rencontrée et des problèmes de logistique. Selon l'état-major ukrainien, Moscou regrouperait ses forces en vue d'un assaut sur Kiev.

Invité de RTL ce mercredi 2 mars, l'Amiral Hervé Bléjean estimait également que les Russes "sont en train de regrouper leurs forces, regrouper l'approvisionnement logistique et en munitions avant de déclencher une attaque qui sera, sans doute massive, brutale".

Moscou s'apprêterait donc bien à lancer une nouvelle poussée militaire, selon deux sources interrogées par l'AFP, l'une diplomatique et l'autre sécuritaire. Comment l'armée russe compte-t-elle prendre la capitale Ukrainienne ?

Quelle stratégie militaire à Kiev ?

Pour le général Dominique Trinquand, invité de RTL ce mercredi 2 mars et ancien chef de la mission militaire des Nations Unies, "prendre d'assaut Kiev va être un problème important pour l'armée russe car elle ne pas se permettre de détruire Kiev comme elle avait détruit Grozny (la capitale de la Tchétchénie). Pour les Russes, Kiev "est en effet l'une des villes berceau de l'âme russe", rappelle-t-il.

"Lancer une attaque dans une zone urbaine est un processus extrêmement compliqué avec beaucoup de pertes à l'appui", explique par ailleurs Dominique Trinquand. "Je pense que les Russes préfèrent bombarder un certain nombre de points et ensuite commencer le siège en coupant des liens comme la communication avec la tour de télévision mardi. La phase suivante est sans doute l'électricité et l'eau pour faire partir la population civile de façon à réduire la capacité de résistance des Ukrainiens dans Kiev", estime encore le général.