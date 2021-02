Toulouse : la préfecture ferme les berges de la Garonne dans le centre-ville

publié le 28/02/2021 à 17:12

"De nombreux rassemblements sans respect de la distanciation physique" et sans masque ont poussé la préfecture de Haute-Garonne de serrer la visse dans la ville de Toulouse. Dès dimanche 28 février, certains lieux au bord de Garonne, très prisés des Toulousains, seront fermés au public.

"De nombreux rassemblements statiques sans respect de la distanciation physique, ni port du masque, ont été constatés ces derniers jours dans certains secteurs de Toulouse", a déclaré la préfecture. À noter que depuis le 27 février, celle-ci a mis en place des contrôles renforcés des mesures sanitaires dans le centre-ville.

Objectif de ce serrage de vis : mettre un terme au non-respect de certaines mesures sanitaires, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus, et éviter l'accélération de la propagation du virus dans une ville où le taux d'incidence reste élevé.

Les quais de Garonne déserts à Toulouse, le 28 février 2021 Crédit : RTL / Patrick Tejero

Un taux d'incidence au-delà du seuil d'alerte maximale

"Cette situation est de nature à accélérer fortement la propagation du virus dans la ville de Toulouse alors que le taux d'incidence y est élevé puisqu'il dépasse le seuil d'alerte maximale (259 cas positifs pour 100.000 habitants)", a ajouté le préfet de la Haute-Garonne, Étienne Guyot, dans un communiqué commun avec le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc.

La fermeture de ces lieux est entrée en vigueur dimanche à minuit et s'appliquera "jusqu'au lundi 8 mars 2021 à 00h00". Plusieurs endroits prisés par la population toulousaine sont visés par cette interdiction, notamment la place de la Daurade non loin de l'hyper-centre ou la prairie des Filtres, une vaste prairie équipée d'aires de pique-nique et qui s'étend entre le pont Neuf et le pont Saint-Michel.