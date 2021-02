publié le 16/02/2021 à 07:24

Vous avez peut-être vu passer leurs vidéos sur les réseaux sociaux dernièrement. Un groupe de républicains farouchement anti-Trump, nommé le Lincoln Project, est devenu important au cours du dernier mandat, voire très influent lors de la dernière campagne présidentielle.

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les fondateurs de ce comité d'action politique ont pris ce nom. Certes, Abraham Lincoln est l'un des présidents les plus emblématiques de l'Histoire des États-Unis, mais il était surtout républicain, et même LE premier président républicain. Tout un symbole.

Sauf que depuis le 13 février et l'acquittement de l'ancien président américain dans son second procès en destitution, une question devient de plus en plus délicate au sein du parti : comment s'opposer à Donald Trump de l’intérieur ? D’autant que le Lincoln Project se trouve depuis quelques semaines dans la tourmente à cause d'un scandale sexuel.

