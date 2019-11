publié le 20/11/2019 à 18:47

Donald Trump est en très mauvaise posture. L'enquête en vue de sa destitution a pris un tournant ce mercredi. Le président américain est soupçonné d'avoir fait du chantage à son homologue ukrainien pour qu'il ouvre une enquête sur Joe Biden, un rival potentiel à la présidentielle en 2022.

Cette après-midi en audition publique, le Congrès a entendu un témoin clé, Gordon Sondland, l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne. Il n'est pas un diplomate de carrière, il a été récompensé par ce poste pour avoir versé 1 million de dollars à la campagne Trump. Soupçonné par les démocrates d'avoir été le relai du président pour ce chantage sur l'Ukraine il est le premier a accusé explicitement Donald Trump.

L'ambassadeur affirme avoir collaboré avec Rudy Giuliani, avocat personnel de Donald Trump. Il explique avoir fini par comprendre que la livraison d'armes à l'Ukraine a été suspendue pour faire pression sur le président ukrainien. Selon lui, il n'a fait qu'obéir aux consignes de Donald Trump "Monsieur Giuliani exprimait les désirs du président. Nous savions que ces enquêtes étaient importantes pour lui. Tout le monde était dans la boucle."

En effet, en plus du président et de son avocat, Sondland met en cause le secrétaire d'état Pompeo, l'ex conseiller Bolton et le vice-président Pence.

Crise des hôpitaux - Édouard Philippe et Agnès Buzyn ont dévoilé ce mercredi leur plan d'urgence pour sauver l'hôpital public. Mise en place d'une prime annuelle de 800 euros net pour les infirmiers et les aides-soignants et coup de pouce d'1,5 milliard d'euros sur trois ans, sont les mesures principales.

Femme enceinte tuée par des chiens - Une jeune femme de 29 ans, enceinte de 6 mois, a été retrouvée morte dans la forêt de Retz, à Saint-Pierre Aigle dans l'Aisne. Son corps était marqué de plusieurs morsures, probablement causées par des chiens. "Elle était dévorée de partout" a témoigné son mari sur RTL.

Française des jeux - Bruno Le Maire a annoncé avoir fixé à 19,90 euros le prix de l'action FDJ à la veille de l'introduction en Bourse de l'entreprise, qui devrait rapporter "plus de 2 milliards d'euros" à l'Etat.