Les infos de 18h - Déconfinement en Italie : les mesures restent confuses

publié le 03/05/2020 à 19:19

Plusieurs pays d’Europe enclenchent à partir de demain le début du déconfinement de leur population. C’est le cas aussi pour l’Italie qui a subi de plein fouet l’épidémie avec près de 29.000 morts. Ces dernières 24 heures, le pays a recensé 174 décès, le bilan le plus faible depuis le début du confinement dans le pays.



Après 52 jours de confinement général très strict, l’Italie se prépare à des mesures d’assouplissement, mais cela ne va pas sans une certaine confusion. Les seules mesures claires concernent trois obligations : être muni d’une attestation, porter un masque, respecter une distance d’un mètre entre chaque personne. Pour le reste, c’est assez confus.



Car les Italiens pourront désormais enfin sortir de chez eux, pour raison de travail, santé, ou bien visite à des proches. Mais le mot "proches" fait l’objet d’une définition bien précise dans le décret gouvernemental. Il signifie : les conjoints mariés ou pacsés, ou encore les fiancés pouvant prouver que leur relation est durable.



Les Italiens pourront également rendre visite à leurs grand-parents, parents, frères et sœurs, oncles et tantes et cousins et cousines. Peu importe si on ne les voit plus depuis 15 ans. En revanche, il est interdit de revoir un ami de longue date. Car selon le décret italien, l’amitié ne rentre pas dans le chapitre des liens affectifs stables.

Déconfinement - "Ceux qui sont partis à plus de 100 km vont pouvoir rentrer." Dans le Grand Jury, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a assuré que les Français partis à plus de 100 km pendant le confinement "pourront revenir dans leur domicile principal pour reprendre leur vie professionnelle ou scolariser leurs enfants" à partir du lundi 11 mai.

Travail - Selon le ministère du Travail, les entreprises souhaitant reprendre leur activité le 11 mai devront respecter des règles universelles strictes, imposées dans un "protocole de déconfinement" allant de la distanciation sociale à la désinfection des lieux de travail.



Municipales - Le gouvernement réfléchit à la tenue du 2e tour des élections municipales. Si les conditions le permettent, le second tour des élections municipales aura lieu à la fin du mois de juin. Un avis du Conseil scientifique est attendu d'ici quelques semaines. Mais si cet avis est négatif, le gouvernement souhaite tout refaire à la rentrée : le premier tour aurait lieu le 27 septembre et le second le 4 octobre.