publié le 03/05/2020

Difficile de commander un Big Mac au drive d'un Mc Donald's sans voiture. C'est pourtant indispensable pendant le confinement, alors que l'accueil dans les restaurants est fermé. Heureusement, une famille belge de La Louvière a trouvé la parade. La maman en a fabriqué une... en carton et ça a marché ! La famille a pu être servie.

Rien n'arrête Nathalie pour rendre ses deux adolescentes heureuses. Cette maman s'est munie de grands morceaux de carton et de ruban adhésif, a laissé des trous pour le pare-brise et les fenêtres, quant aux phares, ils ont été dessinés au feutre. On peut également lire un message sur la carrosserie cartonnée : "Ados + McDo = impro".

En quelques minutes, la "McDo mobile" est prête. La petite famille embarque dans le véhicule, direction le drive-in. Lorsque le drôle de véhicule est arrivé sur le parking, c'est l'hilarité générale des passants, des clients, du personnel et de la police. Les forces de l'ordre les autorisent à rester dans la file réservée aux voitures et s'attardent même pour se prendre en photo avec le drôle de véhicule.

Une voiture de carton dans les files du drive-in du Mc Donalds !



