Elle ne cache pas son inquiétude. L'Organisation Mondiale de la Santé déplore la propagation rapide du coronavirus en Europe. Le directeur de l'OMS sur le Vieux Continent, Hans Kluge, pointe un rythme préoccupant de transmission.

"Le rythme actuel de transmission dans les 53 pays de la région européenne est très préoccupant (...). Selon les projections et si nous restons sur cette trajectoire, nous pourrions voir un autre demi-million de décès dus au Covid-19 dans la région d'ici février".

Parmi les pays les plus touchés en Europe on trouve la Russie, l'Ukraine ou encore la Roumanie. Des records de contaminations ont été atteints en Croatie et en Allemagne, qui a battu ce jeudi 4 novembre son record d'infections quotidiennes datant de décembre 2020, avec 33.949 nouvelles contaminations en 24 heures.

Grève de la faim - Le prêtre français Philippe Demeestère a annoncé jeudi arrêter sa grève de la faim entamée il y a 25 jours pour dénoncer le traitement réservé aux migrants à Calais. Il va désormais s'atteler à mettre en service un nouvel abri hivernal pour les exilés

Pêche - Une nouvelle discussion est prévue en début de semaine prochaine entre Clément Beaune et David Frost pour tenter de régler le conflit sur la pêche entre le Royaume-Uni et la France.



Royaume-Uni - Les autorités britanniques misent sur le médicament Merck pour lutter contre la Covid-19 et deviennent le premier pays à autoriser ce traitement. L'agence européenne du médicament pourrait rapidement suivre le mouvement.