Drame dans un avion qui reliait Istanbul à l'Allemagne. Un homme âgé de 51 ans a été retrouvé mort à sa place par les autres passagers lors de l'atterrissage de l'appareil. Son décès a été constaté alors que l'avion a atterri.

Les autres passagers ont ainsi prévenu les membres de l'équipage qui n'ont pu que constater que le quinquagénaire ne respirait plus, selon nos confrères belges de la RTBF et du Soir, citant l'agence de presse ANP (Algemeen Nederlands Persbureau).

L'homme avait embarqué seul et était de nationalité allemande. Il voyageait dans un siège côté hublot depuis le départ de l'appareil d'Istanbul. D'après le médecin légiste qui a examiné le cadavre, le passager était donc atteint du coronavirus.

Selon, Bild, la victime était vaccinée et le lien entre son infection au coronavirus et son décès n'a pas été établi. La compagnie du vol en question, Pegasus Airlines, a présenté ses condoléances à la famille et aux proches du passagers.