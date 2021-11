Coronavirus en Allemagne : la 4e vague, "une pandémie des non-vaccinés" selon les autorités

En Allemagne, l’épidémie de coronavirus suscite l’inquiétude. Plus de 33.000 nouveaux cas en 24h, et une tendance qui se confirme, le nombre des nouvelles contaminations s’accélère. Mercredi 3 novembre, le ministre fédéral de la Santé a expliqué les raisons de ce rebond épidémique : "Nous vivons actuellement une pandémie des non-vaccinés, et elle est massive".

Les mots de Jens Spahn sont durs et rappellent de mauvais souvenirs. À ses côtés, le patron du Robert Koch Institute, Lothar Wieler, confirme : "Malheureusement, nous voyons ces derniers jours de plus en plus de morts liés à la Covid-19. Et il n’est pas impossible que nous atteignions 100 morts journaliers ces prochains jours. Ce sont des chiffres effrayants".

Avec 66% de sa population ayant reçu deux doses, l’Allemagne pourrait mieux faire en terme de vaccination. Car il y a maintenant un vrai risque de voir les services de santé à nouveau débordés. "Les chiffres des nouvelles contaminations augmentent", dit Jens Spahn, "avec eux, le nombre de morts comme le nombre de lits occupés en soin intensif. Ce sera particulièrement le cas dans les régions d’Allemagne où le taux de vaccination n’est pas élevé".

Le ministre de la santé voit trois pistes pour enrayer cette quatrième vague. Plus de contrôle sur les mesures de distanciation sociale, plus de test en maison de retraite et enfin plus de rappels vaccinaux, les troisièmes injections ont commencé et concernent avant tout les personnes âgées en Allemagne.