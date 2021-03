publié le 04/03/2021 à 18:42

Bien loin des débats et des conférences de presse du gouvernement, certains Français ont pris le large, direction la Grèce. On ne parle pas de vacances, mais bien de télétravail, au bord de la mer. C'est toujours plus sympathique que la vue sur le périphérique parisien. À Amorgos, les hôtels affichent complets et on ne compte plus les Français sur les carnets de réservation.

Comme Thierry, beaucoup d'entre eux ont quitté l'Hexagone pour poser leurs valises dans ce petit coin de paradis, pourtant difficile d'accès : "Quand on a vu que la situation sanitaire ne s'améliorait pas à Paris, on s'est dit pourquoi ne pas partir", puisque "nous sommes en télétravail". "On est arrivé en novembre, on bosse dur, mais on prend des bains de soleil", explique-t-il.

Conséquence : difficile de trouver une chambre de libre, comme le confirme la propriétaire d'un hôtel en bord de mer. "Nous avons une vue idéale et de bons petits plats, mais en arrivant, tous demandent si nous avons le wi-fi, c'est la condition", indique la gérante. Les hôtels de l'île retrouvent ainsi le sourire après une année 2020 marquée par une chute vertigineuse de l'activité touristique de plus de 74% pour l'ensemble du pays.

