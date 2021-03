Coronavirus : quelles sont les limites du télétravail ?

publié le 04/03/2021 à 07:40

C'est une sorte de retour de bâton : après avoir été découvert comme une nouvelle liberté, le travail à distance suscite maintenant critiques et réticences.

On assiste à un mouvement de recul qui émane des salariés et des employeurs. Alors pourquoi la vie en télétravail n'est pas si rose ? Il y a la question de l'isolement qui n’apparaissait pas au printemps dernier. On se rend compte aujourd’hui que les collègues et l'ambiance de bureau sont nécessaires à la santé mentale.

Il y a aussi une autre critique, plus inattendue : le télétravail générerait du stress supplémentaire. Alors ça va complètement à l’encontre de ce qu’on imaginait au départ. C'est une critique qui n’est pas si saugrenue car elle peut s’expliquer par l’augmentation de la productivité.

On est beaucoup plus productif quand on travaille chez soi. C'est documenté par une série d’études depuis 2013. En télétravail, les salariés font moins de pauses, ils sont moins arrêtés pour cause de maladie et ils bénéficient en principe d'un environnement plus calme. C'est une intensification du travail.

Les salariés touchés par la "Zoom fatigue"

L'attention des salariés est plus forte lors des réunions en Zoom et les réunions commencent également plus souvent à l'heure. Le retard se voit d’avantage en visio.

Les salariés ont perdu… le temps perdu. Tous ces petits moments de la journée où on peut décompresser un peu, où va boire un café avec les collègues. Il y a aussi la fatigue générée par le travail sur les écrans et les Zoom : la "Zoom fatigue".

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Hors-série Lenglet-Co : crise du coronavirus, un podcast hebdomadaire présenté par François Lenglet et Catherine Mangin, qui vous donne les clés pour tout comprendre des évolutions et révolutions provoquées par la crise du coronavirus en France, en Europe et dans le monde.

Si vous souhaitez poser des questions à François Lenglet, écrivez à temoins@rtl.fr.