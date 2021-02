Dimitris Lignardis est accusé de viols et de comportement indécent envers des mineurs.

publié le 20/02/2021 à 22:08

L'ancien directeur artistique du Théâtre national grec Dimitris Lignadis a été arrêté samedi 20 février. Selon le mandat d'arrêt, le célèbre réalisateur et acteur est accusé de viols et de comportement indécent envers des mineurs, ce qu'il nie. L'homme de 56 ans a démissionné le 6 février dernier de son poste de directeur artistique du Théâtre national, invoquant un "climat toxique de rumeurs, d'insinuations et de fuites".

La ministre de la Culture, Lina Mendoni, a déclaré vendredi qu'elle avait demandé au procureur de la Cour suprême d'examiner ces accusations. Elle a décrit Dimitris Lignadis comme étant "une personne dangereuse". L'avocat du suspect, Nikos Georgouleas, a indiqué samedi que son client rejetait ces accusations et qu'il avait été arrêté après s'être présenté de lui-même à la police.

Selon l'agence ANA, une plainte a été déposée vendredi, évoquant le viol en 2010 d'un adolescent de 14 ans. Le jeune homme, qui a aujourd'hui 25 ans, est la deuxième personne à accuser l'ancien directeur aristique de viol, selon la chaîne de télévision publique ERT TV.

Plus de trois ans après l'éclosion du mouvement #MeToo, la loi du silence en Grèce a notamment été brisée par Sofia Bekatorou, deux fois médaillée olympique de voile. Elle a déclaré en décembre qu'à l'âge de 21 ans elle avait été victime de "harcèlement et d'abus sexuels" de la part d'un membre de la fédération de voile dans sa chambre d'hôtel, peu après les qualifications pour les Jeux olympiques de Sydney en 2000.