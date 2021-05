Les infos de 18h - Biélorussie : le ton monte entre la France et la Russie

publié le 27/05/2021 à 18:37

Les tensions entre la France et la Russie montent encore d'un cran ce jeudi 27 mai, les avions d'Air France ne peuvent plus se poser à Moscou. Tout cela est évidemment dû à la situation actuelle en Biélorussie et à l'avion intercepté avec un opposant à bord.

C'est ce qu'on pourrait appeler la diplomatie des plans de vol. Mercredi, un vol Air France devait relier Paris à Moscou, les passagers sont à bord mais l'équipage annonce que l'avion ne décollera finalement pas. Contactée par RTL, la compagnie nous indique que le vol a été annulé pour des raisons opérationnelles liées au contournement de l'espace aérien biélorusse. En effet, les pilotes français ont déposé un plan de vol, évitant la Biélorussie. Du coup le point d'entrée en Russie n'est plus le même et les autorités russes n'ont pas répondu, ce qui fait que l'avion a dû rester à l'aéroport. Ce matin, le vol était reprogrammé mais il a subi le même sort.

La compagnie française n'est pas la seule touchée, Austrian Airlines a également dû annuler un vol entre Vienne et Moscou ce jeudi pour les mêmes raisons. Ce soir, le syndicat national des pilotes de ligne français demande que le droit international soit respecté, afin que les compagnies aériennes françaises puissent continuer à assurer leurs dessertes vers la Russie. De son côté, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, va s'entretenir avec son homologue russe.

