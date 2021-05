Emmanuel Macron : "La France a une responsabilité politique au Rwanda"

publié le 27/05/2021 à 11:26

"Je viens reconnaître nos responsabilités" dans le génocide rwandais. Emmanuel Macron s'est rendu ce jeudi 27 mai au Mémorial du génocide de 1994 à Kigali. Le génocide a débuté au lendemain de la mort du président Juvenal Habyarimana lorsque son avion est abattu le 6 avril 1994.

L'objectif de cette visite présidentielle est de réconcilier la France et le Rwanda. Selon le président de la République, la France "n'a pas été complice". Mais Emmanuel Macron explique qu'elle a fait "trop longtemps prévaloir le silence sur l'examen de la vérité" et "a endossé une responsabilité accablante".

Jusqu'à présent, Nicolas Sarkozy était le seul président à s'être rendu à Kigali depuis le génocide de 1994. Il avait alors reconnu de "graves erreurs" et "une forme d'aveuglement" des autorités françaises ayant eu des conséquences "absolument dramatiques".

En mars dernier, un rapport d'historiens dirigé par Vincent Duclert était consacré au rôle de la France au Rwanda avant et pendant le génocide. Ce rapport de 1.200 pages avait conclu aux "responsabilités lourdes et accablantes" de la France et à l'"aveuglement" du président socialiste de l'époque François Mitterrand et de son entourage face à la dérive raciste et génocidaire du gouvernement hutu que soutenait alors Paris.