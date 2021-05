Real Madrid : Zinédine Zidane quitte son poste d'entraîneur, annonce le club

publié le 27/05/2021 à 12:12

Le Real Madrid a annoncé ce jeudi 27 mai le départ de Zinédine Zidane de son poste d'entraîneur, après un second mandat moins éclatant que le premier. "Le Real Madrid annonce que Zinédine Zidane a décidé de mettre fin à son mandat actuel d'entraîneur de notre club", a indiqué la "Maison Blanche" dans un communiqué, confirmant des informations de la presse espagnole.



Le club merengue "respecte sa décision" et souligne que "Zidane est l'un des grands mythes du Real Madrid et sa légende va au-delà de ce qu'il a été comme entraîneur et joueur de notre club. Le Real Madrid sera toujours sa maison".

Après des adieux triomphants comme joueur en 2006, puis un premier départ du banc en mai 2018, cinq jours après avoir raflé un triplé inédit en Ligue des champions, Zidane quitte le Real pour la troisième fois avec un bilan plus terne et une saison vierge de tout titre.

Quel avenir pour Zinédine Zidane ?

Quant à l'avenir de l'entraîneur français, les spéculations vont bon train. On évoque notamment l'intérêt de la Juventus de Turin.

Expatrié depuis ses 30 ans en Espagne, l'auteur Frédéric Hermel connaît bien Zinédine Zidane, dont il a rédigé la biographie en 2019 Zidane. Invité sur RTL le 25 mars dernier, selon lui, la prochaine étape de sa carrière sera "sans aucun doute" le poste de sélectionneur des Bleus : " Zizou c'est écrit, comme dans la chanson de Cabrel, qu'un jour il sera sur le banc de l'Équipe de France".