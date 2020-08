publié le 19/08/2020 à 19:06

L'Europe décide de ne pas reconnaître le résultat de l'élection présidentielle en Biélorussie. Une position clairement affichée à l'issue d'un sommet extraordinaire des 27 qui s'est déroulé mercredi 19 août par visioconférence. C'est un message très clair destiné à soutenir les manifestants mais aussi à mettre la pression sur le président contesté.

Par la voix du président du conseil européen, le Belge Charles Michel, l'Union européenne soutient le mouvement de contestation qui souffle dans les rues de Minsk : "Stop à la violence, nous ne reconnaissons pas les résultats des élections présentés par les autorités et nous sommes déterminés à faire en sorte qu’il n’y ait pas d’interférence qui empêche le peuple en Biélorussie d’être à même de choisir son propre avenir."

Pour ce qui est de l'interférence extérieure, les regards se sont tournés vers Moscou et Vladimir Poutine. Hier, Emmanuel Macron, Angela Merkel et Charles Michel se sont entretenus avec le président russe, pour l'inciter à raisonner Alexandre Loukachenko qu'il connaît bien mais aussi pour évaluer les intentions du président russe.

Charles Michel a ainsi expliqué : "Nous voulons éviter toute intervention extérieure qui serait néfaste. Nous avons eu l’occasion d’en parler avec le président Poutine de manière très claire et ces dernières heures, le Kremlin a affirmé qu’il n’avait pas l’intention d’intervenir militairement en Biélorussie."

Alors que les manifestations se poursuivent, l'Europe a décidé de prendre des sanctions contre les personnalités biélorusses jugées responsables des violences qui ont fait au moins trois morts parmi les manifestants. Ont ainsi été décidés l'interdiction de séjour en Europe et le gel des intérêts économiques de ces dirigeants biélorusses dont ceux du président Alexandre Loukachenko.

