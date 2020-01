Un Brexit qui "sonne comme un radio réveil pour l'UE", selon Charles Michel

publié le 31/01/2020 à 08:55

Le Royaume-Uni ne fera officiellement plus partie de l'Union européenne ce vendredi 31 janvier à minuit. Nombreux sont ceux qui s'inquiètent de la capacité des pays européens à confronter les défis auxquels fait face le monde aujourd'hui, en particulier en matière d'environnement. Mais Charles Michel, président du Conseil européen, est très optimiste.

Selon lui, en perdant la Grande-Bretagne, l'UE va en réalité "gagner" quelque chose en plus. "Politiquement, ce vote, ce traité de divorce qui a été signé, sonne comme un radio réveil pour l'Union européenne. Je sens qu'autour de la table, les 27 chefs d'État qui sont au gouvernement, sont prêts à se retrousser bien plus les manches pour tenter de coopérer d'avantage, de travailler ensemble, et faire en sorte que l'on puisse devenir demain les champions de l'économie verte".

Pour Charles Michel, renforcer la cohésion, notamment en matière de lutte contre l'environnement, "est crucial pour faire reculer la menace climatique, mettre en œuvre les accords de Paris et créer de nouveaux emplois".

Le président du Conseil européen souligne aussi que les États membres doivent devenir "maîtres de (leur) propre sécurité" et "progresser beaucoup plus en termes d'agenda digital". "L'économie numérique est au cœur de la capacité de développement et de la prospérité aujourd'hui, demain et après-demain."