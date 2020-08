Manifestations en Biélorussie : que se passe-t-il ?

publié le 17/08/2020 à 09:54

Plusieurs milliers de personnes ont de nouveau manifesté ce dimanche 16 août au soir en Biélorussie. Ils réclament le départ de l'actuel président Alexandre Loukachenko après sa réélection contestée. Dans un message publié sur Twitter, le Président Emmanuel Macron a appelé l'Union européenne à se mobiliser à leurs côtés.

Cela fait une semaine que ça dure. On pourrait résumer le problème par un "trop, c'est trop !" La Biélorussie est au bord de l'implosion. Tenue à bout de bras par Moscou, il a suffi que l'aide économique se réduise pour que le quotidien devienne plus difficile et que les licenciements montent en flèche.

Le régime en lui-même pose aussi problème. Si le Président Alexandre Loukachenko est au pouvoir, c'est surtout parce qu'il a écrasé l'opposition : arrestations, torture, voire pire. Aujourd'hui, il est devenu l'image même du dictateur implacable, borné.

L'Union européenne doit continuer de se mobiliser aux côtés des centaines de milliers de Biélorusses qui manifestent pacifiquement pour le respect de leurs droits, de leur liberté et de leur souveraineté. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 16, 2020

Il a obtenu un sixième mandat en truquant les résultats. Voilà pourquoi des milliers de personnes, ouvriers en grève mais aussi médecins, journalistes, patrons, descendent dans la rue, exigeant son départ.

Les clefs dans les mains de la Russie

L'Union européenne a condamné la répression et la fraude électorale, ordonnant des sanctions contre les responsables. Mais si Emmanuel Macron a téléphoné à Vladimir Poutine pour lui faire part de son extrême inquiétude, c'est bien parce que celui qui peut faire bouger les choses n'est autre que le maître du Kremlin.

Il pourrait lâcher Alexandre Loukachenko, qui l'encense comme il le dénonce. Trop, c'est trop pour Moscou aussi, qui voit peut-être dans la figure de prou de l'opposition, Svetlana Tikhanovskaïa, le meilleur remède à la crise.