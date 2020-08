publié le 19/08/2020 à 16:24

Pourquoi changer une équipe qui gagne dès lors que le groupe est au complet ? Comme lors du 8e de finale retour à Turin face à la Juve (défaite 2-1 mais qualification grâce au 1-0 du match aller) puis face à Manchester City en quart (3-1), l'Olympique Lyonnais devrait évoluer en 3-5-2, avec au moins 10 des 11 titulaires reconduits pour la troisième fois.

Anthony Lopes prendra place dans les buts derrière la défense à trois composée de Jason Denayer, Marcelo et Fernando Marçal. Léo Dubois et Maxwel Cornet animeront les côtés, autour des milieux Maxence Caqueret, Bruno Guimaraes et Houssem Aouar. Même s'il ne semble pas encore totalement revenu à son meilleur niveau, Memphis Depay sera reconduit devant, avec le brassard de capitaine.

Qui accompagnera le Néerlandais ? Karl Toko-Ekambi et Moussa Dembélé semblent encore en balance, avec un léger ballottage favorable pour le premier nommé. Rudi Garcia a rappelé en conférence de presse d'avant-match l'importance des cinq changements dans cette phase finale. "Ce qui est important, c'est qu'on gagne à 16". Parmi les autres Lyonnais qui peuvent avoir un rôle à jouer figure Jeff Reine-Adelaïde.

Du classique ausi côté Bayern ?

Côté bavarois, Hansi Flick devrait lui aussi s'appuyer sur ses certitudes et reconduire le 11 qui a dynamiter le FC Barcelone en quart (8-2), avec Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jérôme Boateng, David Alaba, Alphonso Davies, Thiago Alcantara, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Thomas Müller, Robert Lewandowski et sans doute Ivan Perisic plutôt que Kingsley Coman. Benjamain Pavard et Lucas Hernandez devraient aussi débuter sur le banc.

OL-Juve : les compos probables

Lyon : A. Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet - Depay, Toko-Ekambi (ou Dembélé)

Bayern Munich : Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Thiago, Goretzka - Gnabry, Müller, Perisic (ou Coman) - Lewandowski