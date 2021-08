Les infos de 18h - Afghanistan : une évacuation au 31 août est-elle envisageable ?

Des milliers de personnes sont toujours massées dans des conditions chaotiques à l'aéroport de Kaboul, un flot de candidats à l'exil que les talibans entendent tarir. Le porte-parole des talibans veut interdire aux Afghans l'accès à l'aéroport. Il rejette une nouvelle fois tout délai supplémentaire pour les évacuations. Autrement dit, les forces occidentales doivent quitter le pays dans une semaine, mais cette échéance du 31 août fixée par le président américain est-elle vraiment tenable ?

C'est tout l'enjeu d'une réunion du G7 qui se tient en ce moment. Boris Johnson, qui préside actuellement ce groupe des pays les plus riches de la planète, aimerait convaincre l'américain Joe Biden de repousser cette date. Selon de nombreux observateurs, il est impossible d'évacuer les milliers de personnes qui le souhaitent dans un délai aussi court. D'autant que si les 6.000 Marines américains quittent l'aéroport, les autres alliés n'ont pas la capacité de rester seuls.



Ils devraient même être partis avant les Américains. Au Quai d'Orsay, on affirme d'ailleurs que les évacuations françaises pourraient cesser, dans ces conditions, dès ce jeudi, car elles deviendront techniquement et sécuritairement impossible au-delà. Sans les Marines, aucun pays ne pourra assurer un pont aérien.

Le problème, c'est que les talibans refusent que les troupes américaines restent au delà du 31 août. Des talibans qui estiment en outre que les occidentaux ne doivent plus évacuer que les étrangers et non pas les Afghans les plus qualifiés.

