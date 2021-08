Arrivé à Kaboul fin juillet pour une nouvelle mission à l'hôpital français, le chirurgien cardiaque Najeebullah Bina a dû quitter le pays quinze jours plus tard, après le retour au pouvoir des talibans. Malgré une évacuation difficile, le médecin se dit prêt à retourner aider ses collègues.

"Le matin du 15 août, on avait deux interventions à coeur ouvert de planifiées (...) les patients étaient en champs opératoires sur la table, on a été obligé d'arrêter l'anesthésie. Heureusement, on n'avait pas fait les incisions", raconte le médecin, qui décrit "un moment très très très difficile".

Le chirurgien a ensuite été évacué de l'hôpital vers l'ambassade de France, puis vers l'aéroport de Kaboul avant de finalement arriver à Paris. L'hôpital, désormais aux mains des talibans, "continue de fonctionner comme avant", malgré quelques couacs, souligne Najeebullah Bina, en contact avec ses collègues "environ 3-4 fois par jour".

Je suis prêt à retourner à l'hôpital français pour aider mes collègues Najeebullah Bina - chirurgien cardiaque Franco-Afghan

Pour cet homme de 46 ans, qui a grandi en Afghanistan et commencé ses études de médecine à Kaboul, avant de les poursuivre en France, quitter définitivement le pays est impensable. "Dès que la situation sera prête pour mon retour, je vais retourner [à Kaboul] et continuer à pratiquer", assure celui qui a déjà vécu sous le gouvernement entre 1996 et 2001. "Quand vous décidez de résister, il y a toujours des problèmes", alerte-t-il en connaissance de cause.

"La chirurgie cardiaque reste quelque chose de très particulier et même si je ne peux pas la pratiquer, je suis prêt à retourner à l'hôpital français pour aider mes collègues infirmiers, médecins, chirurgiens", a ajouté Najeebullah Bina, premier chirurgien cardiaque diplômé d'Afghanistan.