Afghanistan : Biden et Johnson participeront à un G7 virtuel la semaine prochaine

Boris Johnson et Joe Biden lors d'un sommet du G7 en juin 2021

Le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Boris Johnson ont convenu lors d'un entretien téléphonique mardi de participer la semaine prochaine à un sommet virtuel du G7 sur l'Afghanistan, ont fait savoir la Maison-Blanche et Downing Street dans deux communiqués.

Les deux hommes "se sont mis d'accord pour tenir un sommet virtuel des chefs d'État et de gouvernement du G7 la semaine prochaine afin de discuter d'une approche et d'une stratégie commune", alors que l'Afghanistan vient de tomber aux mains des talibans, indique la présidence américaine. Boris Johnson avait appelé lundi à la tenue d'un tel sommet, alors que la communauté internationale réagit pour l'heure en ordre dispersé.

Dans leur conversation, le Premier ministre britannique et le président américain ont "salué la coopération des États-Unis et du Royaume-Uni" dans les opérations d'évacuation, selon Downing Street. Ils ont également évoqué "le besoin de poursuivre une étroite coopération entre alliés et partenaires démocratiques" au sujet de l'Afghanistan, a indiqué de son côté la présidence américaine.