Un des cinq Afghans sous surveillance arrêté à Paris et placé en garde à vue

L'un des cinq Afghans sous surveillance en France après avoir été rapatrié a été placé en garde à vue lundi 23 août dans la soirée, a appris RTL, confirmant une information de nos confrères d'Europe 1. Cet homme est un membre de la famille de l'individu considéré comme inquiétant.

Il a été arrêté à Paris et placé en garde à vue pour avoir rompu sa Micas (Mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance) et de fait son isolement sanitaire qu'il effectuait à Noisy-le-Grand. Aucun motif terroriste ne motive cette garde à vue. "Il n’y a pas eu de faille", a assuré ce mardi le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, au micro de franceinfo.



"Il s'agit d'un Afghan qui a aidé à l'évacuation de Français, de personnes qui ont travaillé pour la France lors de l'évacuation de l'ambassade, à un moment qui était incroyablement tendu, (et) qui a probablement sauvé des vies", a précisé Gabriel Attal sur BFMTV.