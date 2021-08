Afghanistan : comment le retrait américain a tourné à la déroute

Le 14 avril 2021, Joe Biden annonce qu'il actera bel et bien, la décision prise sous la présidence de Donald Trump de retirer les troupes américaines de l'Afghanistan. L’objectif initial de l’intervention était de sécuriser les États-Unis après les attentats du 11 septembre 2001 et de tuer Ben Laden.



La mission ayant été accomplie, il était temps pour les soldats américains de partir du pays. De plus, même si cette guerre avait été, à l'origine, plutôt acceptée par l'opinion publique, la majorité des Américains étaient désormais favorables à un désengagement.



Mais Washington a rapidement été dépassé : en quelques jours, les talibans se sont emparés du pouvoir et de Kaboul. Les images d’Afghans s'accrochant au fuselage ou au train d’atterrissage d’avions cargo américains ont choqué le monde entier. Personne ne s’attendait à une telle déroute de l’armée afghane formée par les États-Unis.

De son côté, le New York Times affirme il y avait bien des rapports indiquant les faiblesses prévisibles de l’armée afghane. Le chef d’état-major des armées dément, affirmant qu’il n’y avait pas de menaces aussi précises.

En tout cas, un mois et demi après une conférence de presse où il avait estimé qu’il n’avait pas à s’en faire, Joe Biden a estimé qu'il y avait beaucoup d’autres problèmes que l'Afghanistan et qu’il faudrait garder des forces et de l’argent pour les régler.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Une lettre d'Amérique, une série d'épisodes exceptionnels à retrouver chaque mardi. Une carte postale sonore pour nous aider à mieux comprendre cette Amérique d'aujourd'hui, à la fois si familière et parfois totalement déconcertante. Un podcast RTL Originals.