Jeux Paralympiques 2021 : le programme complet des épreuves

Les Jeux Paralympiques viennent officiellement de commencer ce mardi 24 août 2021 à la suite de la cérémonie d'ouverture dans le stade Olympique de Tokyo, la capitale japonaise, et ce jusqu'au 5 septembre. Pendant 2 semaines, le handisport sera à l'honneur, avec quelque 133 délégations, et 4.403 athlètes dans 22 sports différents. 138 français et 15 guides tenteront de décrocher plus de 303 médailles, et se rassurer avant l'édition 2024 à Paris.

Les compétitions ne démarreront que mercredi 25 août, tôt le matin, à partir d'1h50 du matin heure française et seront visibles sur le site internet de France Télévisions, puis à partir de 7h, chaque jour sur France 3, et jusqu'à 15h.

La cérémonie de clôture aura lieu le 5 septembre, toujours à 13h, heure française, et lancera officiellement l'attente pour les Jeux de Paris en 2024, 100 ans après l'accueil des derniers Jeux dans l’Hexagone.

Le calendrier des épreuves

Les épreuves qui commencent le 25 août :

Basket en fauteuil : 25 août au 5 septembre

Cyclisme sur piste : 25 au 28 août

Escrime en fauteuil : 25 au 29 août

Hippisme : 25 au 30 août

Goalball : 25 août au 3 septembre

Natation : 25 août au 3 septembre

Tennis de table : 25 août au 3 septembre

Rugby en fauteuil : 25 au 29 août



Les épreuves qui commencent le 26 août :

Dynamophilie : 26 au 30 août



Les épreuves qui commencent le 27 août :

Athlétisme : 27 août au 5 septembre

Aviron : 27 au 29 août

Judo : 27 au 29 août

Tennis en fauteuil : 27 août au 4 septembre

Tir à l'arc 1ere partie : 27 au 31 août

Volley-ball assis : 27 août au 5 septembre

Les épreuves qui commencent le 28 août :

Boccia : 28 août au 4 septembre

Triathlon : 28 et 29 août

Les épreuves qui commencent le 29 août :

Cécifoot 1ere partie : 29 au 31 août

Tir : 29 août au 5 septembre



Les épreuves qui commencent le 31 août :

Cyclisme sur route : 31 août au 3 septembre

Les épreuves qui commencent en septembre :

Badminton : 1er au 5 septembre

Canoë : 2 au 4 septembre

Cécifoot 2e partie : 2 et 4 septembre

Taekwondo : 2 au 4 septembre

Tir à l'arc 2e partie : 2 au 4 septembre