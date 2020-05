Déconfinement : Angleterre, Allemagne, Italie… Comment ça se passe chez nos voisins

publié le 13/05/2020 à 17:30

L'Europe a connu un confinement quasi-généralisé assez inédit ces dernières semaines. Depuis le début du mois de mai, les pays reprennent peu à peu vie et les Européens commencent à reprendre une vie quasiment normale. Mais le déconfinement est une épreuve à géométrie variable sur le Vieux continent.



La France a commencé à se déconfiner ce lundi 11 mai. La plupart des commerces sont autorisés à rouvrir, même si les bars, restaurants, théâtres et cinémas restent fermés. Les écoles tournent à rythme restreint, n'accueillant que peu d'élèves. Les déplacements de plus de 100 km restent très restreints.

La plupart des lieux accueillants du public se sont organisés pour permettre aux personnes de respecter les gestes barrières : mise à disposition de gel hydroalcoolique, marques au sol pour inciter au respect du maintien des distances de sécurité, etc. Les masques sont obligatoires dans les transports parisiens.

Benelux et Suisse

Dans le plat pays, comme en France, la plupart des commerces ont rouvert, hormis les "lieux festifs". Les autorités appellent au maintien d'une distance de sécurité sanitaire entre les individus, et le port du masque est fortement conseillé à tous. Ce dimanche 10 mai était le jour de la Fête des Mères belge : chaque famille était autorisée à accueillir quatre invités. Les écoles ne rouvriront que la semaine prochaine.

Au Pays-Bas, une réouverture partielle des écoles primaires et des crèches a eu lieu lundi. Salons de coiffure, kinés et bibliothèques ont pu reprendre leur activité, ainsi que les auto-écoles, contrairement à ce qui se passe en France pour les préparateurs au permis de conduire.

En Suisse, de même, les écoles et collèges ont rouvert lundi, mais les effectifs des classes ont été allégés. Contrairement à la France, les restaurants ont pu rouvrir en respectant des conditions spécifiques, comme les musées et librairies. Les rassemblements de plus de cinq personnes restent théoriquement interdits.

Espagne

L'Espagne a préparé un plan de déconfinement qui devrait durer jusqu'à la fin juin. La moitié des Espagnols peuvent depuis lundi se rassembler avec leurs proches, famille et amis, dans la limite de 10 personnes. Les terrasses de bars et restaurants peuvent accueillir des clients avec une capacité réduite.

En revanche, les régions de Madrid et Barcelone, les plus touchées par l'épidémie, ne sont pas concernées. Dans toute l'Espagne, il n'est pas possible de se déplacer d'une province à l'autre. Les cinémas et théâtres restent fermés, tout comme les écoles où les cours ne reprendront qu'en septembre prochain.

Royaume-Uni

Seule l'Angleterre commence à se déconfiner au Royaume-Uni. L'Ecosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord préfèrent ne pas suivre ce chemin pour l'instant. Les Anglais sont incités à se rendre au travail s'ils ne peuvent télétravailler. Ils peuvent désormais prendre leur voiture pour se rendre dans un parc régional, jouer au tennis ou au golf, voir un ami ou se rendre dans un magasin de jardinage, mais tout en respectant une distance de deux mètres les uns avec les autres, faute de quoi ils risquent une amende de 100 livres (113 euros).



Il est en outre de nouveau autorisé de visiter des logements en vente, ce qui devrait aider à la reprise du marché immobilier. Les Britanniques devront patienter au moins jusqu'au 1er juin, date à laquelle magasins et écoles primaires pourraient rouvrir progressivement. La réouverture de certains bars et restaurants serait pour début juillet.



Italie

L'Italie, pays très durement touché par l'épidémie, a entamé son déconfinement le 4 mai dernier. Les lieux de travail ont rouvert, ainsi que les parcs rendus publics. Le respect des distances de sécurité est obligatoire, ainsi que le port du masque dans les transports.



L'ensemble des commerces de détail rouvriront le 18 mai, ainsi que musées, lieux culturels, églises et bibliothèques. Déjà autorisés à vendre des plats à emporter, bars et restaurants rouvriront entièrement à partir du 1er juin, de même que les salons de beauté ou de coiffure. Les écoles sont fermées jusqu'en septembre.

Allemagne

En Allemagne, le déconfinement est différent d'un Land à l'autre. Les premiers cafés et restaurants ont rouvert dans le Mecklenbourg (Nord) depuis samedi. Dans tout le pays, masque et distanciation physique sont de rigueur.



La plupart des magasins de moins de 800 mètres carrés ont rouvert dès le 20 avril. Les coiffeurs ont levé le rideau, de même que lieux de cultes, musées, mémoriaux, zoos, aires de jeu. Les écoles ont repris le 4 mai dans certains Länder. Les grands rassemblements resteront interdits au moins jusqu'au 31 août. Un plan de reconfinement local est prêt au cas où.

Autriche

Les restrictions de déplacement sont levées, les rassemblements autorisés jusqu'à 10 personnes, avec respect de la distanciation physique. Le port du masque est obligatoire dans les transports et les magasins. Coiffeurs, tennis et golfs ont rouvert le premier week-end de mai. Le 4 mai, les élèves de terminale sont retournés à l'école avant une rentrée progressive pour les autres. Les restaurants devraient rouvrir le 15.