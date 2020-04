Coronavirus : la dette perpétuelle peut-elle sauver l'Europe de la crise ?

publié le 27/04/2020 à 18:45

La question de la dette devient un véritable casse-tête alors que la pire récession de l'Histoire guette l'Union européenne. Les 27 planchent sur plusieurs solutions. L’Espagne a proposé de financer le plan de relance européen en utilisant un outil financier inédit : la dette perpétuelle. De quoi s'agit-il ?

C'est une vieille idée. Il s'agit d'émettre une dette qu'on ne rembourse pas. L'investisseur ou l'épargnant, celui qui prêterait ainsi à l'Europe, se verrait verser chaque année un intérêt, jusqu'à sa mort, voire pour l'éternité si le bénéfice est cessible aux héritiers. C'est une façon de financer de très grosses dépenses publiques sans avoir à d'endetter de façon classique.

Beaucoup de personnalités s’enflamment pour la dette perpétuelle, comme l’essayiste Alain Minc ou le financier américain George Soros. Est-ce que cela peut régler nos problèmes financiers ? Peut-être une partie. Cela pose quelques problèmes. Tout d'abord, quel taux d'intérêt proposer ? Sur le marché, c'est 0,5 en moyenne pour les États de la zone euro. Qui irait prêter aux États sur un siècle à taux si faible en ayant la certitude de ne pas être remboursé ? Personne.

Ou alors il faut un taux attractif 5% par exemple. L'État aurait donc à servir du 5%, alors que sur les marchés, il peut avoir du 0,5 ! Certes avec l'obligation de rembourser. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de solution miracle. De plus, les pays du Nord de l'Europe ne sont pas d'accord pour une dette commune, qu'elle soit ou pas perpétuelle.

