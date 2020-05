publié le 18/05/2020 à 17:45

Organiser l'Europe pendant et après le coronavirus, c'est le challenge des dirigeants depuis de nombreuses semaines. Alors que l'épidémie continue de sévir dans différents pays, il faut trouver des solutions pour une relance économique.

Dans ce contexte, la chancelière allemande Angela Merkel et le président de la République Emmanuel Macron ont proposé lors d'une conférence de presse ce lundi 18 mai, un plan de relance pour l'Europe de 500 milliards d'euros. Les pays bénéficiaires du plan de relance n'auront pas à rembourser les aides.

"Pour soutenir une reprise durable qui rétablisse et renforce la croissance dans l'UE, l'Allemagne et la France soutiennent la création d'un Fonds de relance ambitieux, temporaire et ciblé" dans le cadre du prochain budget de l'Union Européenne" doté "de 500 milliards d'euros", explique une déclaration commune des deux dirigeants. Élément important : Paris comme Berlin proposent que la Commission européenne finance ce soutien à la relance en empruntant sur les marchés "au nom de l'UE".

"Pour les secteurs et les régions les plus touchés"

Cet argent sera ensuite reversé en "dépenses budgétaires" aux pays européens et "aux secteurs et régions les plus touchés", souligne la déclaration d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron. Les financements "seront ciblés sur les difficultés liées à la pandémie et sur ses répercussions". L'argent sera remboursé progressivement sur plusieurs années. "Ce ne seront pas des prêts mais des dotations" directes aux pays les plus touchés, a précisé Emmanuel Macron. Créer une "Europe de la santé doit devenir notre priorité", a-t-il aussi expliqué



France et Allemagne unies pour une relance européenne face à la crise. Suivez en direct la conférence de presse commune du Président @EmmanuelMacron et de la Chancelière Angela Merkel.https://t.co/DTfTExozpP — Élysée (@Elysee) May 18, 2020