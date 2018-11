Les importations de bœuf français à nouveau autorisées par la Chine

publié le 03/11/2018 à 08:51

Emmanuel Macron l’avait promis en début d’année 2018, Édouard Philippe l’avait officialisé en juin dernier. Après 17 ans d’embargo à la suite de la crise de la vache folle, la Chine autorise à nouveau les importations de bœuf français. C’est cette semaine que sont arrivées les premières cargaisons de viande à l’autre bout du monde, ouvrant un marché considérable pour les éleveurs français.



Dominique Langlois, président d’Interbev (Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes), fait valoir ces "17 ans de travail" au micro de RTL, samedi 3 novembre. Le professionnel du secteur estime que les Chinois connaissent "la qualité de nos élevages" et des races à viande françaises, comme la charolaise et la limousine.

"Se fixer un objectif interne de 20 à 30.000 tonnes (d'exportation, ndlr) n'est pas irréaliste", poursuit Dominique Langlois. "À nous de répondre au rendez-vous", conclut le professionnel du secteur agroalimentaire au micro de Stéphane Carpentier, qui en juin déjà, avait salué une nouvelle attendue "depuis longtemps" par la filière du bœuf français.