Vous aimez la pasta ? Sachez que vous n'êtes pas seuls, loin de là ! De l'Europe à l'Asie, en passant par l'Afrique, les pâtes sont consommées partout. Sans surprise, les plus gros mangeurs sont les Italiens, avec 23,5 kg par an et par habitant.



Les Tunisiens viennent ensuite avec une consommation de 16 kg. Les Français, quant à eux, en consomment “seulement” huit kilos, même si un sur deux reconnaît en manger plus d'une fois par semaine.

Les spaghettis, coquillettes ou pennes sont celles que nous mangeons le plus. L'Organisation Internationale des pâtes en a recensé plus de 600 variétés différentes à travers le monde. Parmi les plus insolites, les radiatori qui rappellent les tuyaux de radiateurs ou encore les corzetti, des pâtes rondes aux différents motifs.



Pourquoi un tel engouement ?

Chacun les accommode d’ailleurs à sa façon, au grand dam des puristes.Traditionnellement, les pâtes en forme de tubes, comme les macaronis ou les penne, sont faites pour que la sauce se loge à l'intérieur. Les pâtes courtes, comme les coquillettes ou les farfalles, s'accordent avec des sauces épaisses, aux trois fromages par exemple, ou en gratin. Les pâtes longues et fines, comme les spaghettis, se marient, elles, avec des sauces légères, comme le pesto.



Cet engouement mondial pour la “pasta” s’explique en partie par son côté bon marché. Riche en magnésium, en vitamine B et en protéines végétales, les pâtes sont également bonnes pour la santé. Peu caloriques, si on omet leur accompagnement, elles sont aussi appréciées des sportifs pour leurs sucres lents, ou des enfants pour lesquels on peut les cuisiner à l’infini presque sans jamais les lasser...